Fernando Gomes vinca "o esforço e o investimento" da FPF no futebol feminino

Reação do presidente da Federação Portuguesa de Futebol depois de conhecido o palco da final da Champions feminina de 2025: Alvalade.

O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol de 2024/25, decidiu esta quarta-feira o Comité Executivo da UEFA. Lisboa, e a casa do Sporting, venceu a corrida a Istambul e Fernando Gomes afirma que é "o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol".

"A decisão de se realizar no Estádio José Alvalade a final da Champions feminina representa o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA. Recordo a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021, da final da Champions feminina também em 2014 no Estádio do Restelo", comentou o líder do organismo.

"O facto de se tratar da final da competição feminina premeia também o esforço e o investimento que a FPF tem feito no desenvolvimento do futebol feminino. É um sinal muito bem-vindo que complementa toda a promoção que temos vindo a fazer no futebol destinado a mulheres, raparigas e meninas que queremos que sejam cada vez em maior número a praticar este desporto. É, em suma, mais um evento marcante das provas da UEFA com a chancela da FPF com o agrado adicional de se tratar de uma competição feminina que tem sido uma das grandes apostas deste nosso mandato", completou.

A capital portuguesa vai receber pela segunda vez o encontro decisivo da Champions feminina, depois de já ter sido disputado no Estádio do Restelo, em 2023/14, quando as alemãs do Wolfsburgo venceram as suecas do Tyreso, por 4-3.