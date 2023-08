Fernando Gomes: "A FPF vai continuar a aproveitar todas as oportunidades"

Mensagem do presidente da Federação Portuguesa de Futebol após a participação da Seleção Nacional no Mundial feminino.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma mensagem na qual evidenciou orgulho pela participação portuguesa no Mundial feminino, que terminou esta terça-feira, com o empate sem golos frente aos Estados Unidos.

"É com enorme orgulho e gratidão que saúdo a Seleção Nacional pela sua excelente participação no Campeonato do Mundo 2023 - Austrália e Nova Zelândia. A vossa prestação nos três jogos disputados não constituiu, para mim, qualquer surpresa. Como Presidente da FPF e como vosso fã incondicional, considero que, depois de uma fase de apuramento e de um trajeto recente brilhantes, as exibições e a qualidade desportiva demonstrada por vocês no campo, muito para além das palavras, foi uma demonstração cabal da fiabilidade do vosso trabalho, do amor e paixão que colocam em jogo e da qualidade, do rigor e do talento que mostraram a todos os portugueses possuir", pode ler-se.

"Num grupo em que encontrámos duas grandes potências internacionais, decidido contra o bicampeão do mundo, sabemos que a nossa eliminação se decidiu com uma bola na base do poste, em tempos de descontos. Mais importante, sabemos que se essa bola tivesse caído para o nosso lado, ninguém comentaria que estávamos perante uma injustiça ou que estaríamos na próxima fase por uma questão de sorte. Acredito, como toda a minha Direção, que o futuro está à vossa frente e que vocês o vão agarrar como agarraram todas as oportunidades surgidas ao longo do meu mandato", prossegue.

Fernando Gomes destaca que a aposta dos "clubes e associações distritais" vai continuar. "Sabemos que os nossos parceiros e patrocinadores, a quem sublinho o meu agradecimento pela forma como disseram presente, vão investir tudo o que podem. Sabemos que a FPF vai continuar a aproveitar todas as oportunidades para vos dar e a todos os escalões formativos mais e melhores condições. Teremos ainda melhores infraestruturas, melhores competições, melhores meios humanos e melhores seleções nacionais", prometeu.

"O futebol jogado por mulheres é uma oportunidade incrível para o próprio futebol se regenerar. Para voltar a acreditar em valores primordiais do desporto como o sacrifício individual em prol do coletivo, a defesa do espetáculo, o amor à camisola ou o respeito pelo adversário em qualquer circunstância. O futebol jogado por mulheres é uma forma do futebol crescer. Teremos, depois desta campanha, mais praticantes, mais adeptas, mais dirigentes mais treinadoras e mais árbitras. Teremos mais futebol. O presente desta equipa é brilhante e uma prova nova como a Liga das Nações é o melhor desafio que podíamos desejar para o futuro. Acredito que também será uma oportunidade para os portugueses expressarem, mais uma vez, massivamente, dentro e fora de portas, o seu apoio a uma Seleção Nacional que deixou de ter género à frente do seu nome. Apelo, assim, a que os portugueses, na diáspora, como os que vimos agora na Nova Zelândia, encham o campo do Valenciennes, na primeira jornada da Liga das Nações em setembro. Aos que vivem em Portugal, que esgotem Barcelos, frente à Noruega. Obrigado, Navegadoras! Viva Portugal!", finalizou.