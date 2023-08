Federação espanhola marca AG para debater futuro de Rubiales

Presidente federativo no centro da polémica por beijo na boca de atleta e celebração com a mão nos genitais ao lado da rainha e da infanta

A federação espanhola de futebol (RFEF) marcou para sexta-feira, às 11h00 (hora portuguesa) uma Assembleia Geral Extraordinária, de urgência, para debater o futuro do presidente da entidade, Luis Rubiales.

O dirigente está no olho do furacão da opinião pública e sobretudo da classe política após ter beijado uma jogadora (Jenni Hermoso) na boca nas comemorações da conquista do Mundial feminino e por ter levado a mão aos genitais na celebração do golo da vitória na final, com a rainha e a infanta ao lado.

Rubiales não pensa na demissão, o que pode levar a intervenção governamental e à destituição e impedimento de exercer mais cargos.

Considera-se que se violou o protocolo contra a violência sexual, pois "beijar à força" é considerado violência sexual.