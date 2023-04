Fátima Pinto distinguida pelas 75 internacionalizações A por Portugal

O momento da entrega da placa ocorreu antes do desafio frente ao Japão, em Guimarães.

Fátima Pinto recebeu, esta sexta-feira, dia 7, a placa referente às 75 internacionalizações A pela Seleção Nacional de futebol feminino. Antes do pontapé inicial do jogo contra o Japão, que se realizou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a médio do Alavés foi distinguida.

A estreia da jogadora com a principal camisola da equipa das Quinas aconteceu a 26 de outubro de 2013, perante os Países Baixos, num encontro de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2015. Daí para cá, a atleta, de 27 anos, esteve presente nos Europeus de 2017, nos Países Baixos, e 2022, em Inglaterra, preparando-se para, no Mundial deste ano, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, disputar a terceira fase final de uma grande competição internacional.

Natural do Funchal, Fátima Pinto já soma 78 partidas pela formação lusa, tendo marcado três golos: diante de Moldávia, Escócia e Bélgica.