Famalicão elimina Benfica e está novamente na final da Taça de Portugal feminina

Depois do empate a três bolas no Seixal, o Famalicão agarrou o bilhete dourado no seu reduto

A equipa minhota repete presença no Jamor, onde irá medir forças com o Braga.

O Famalicão está, pela segunda época consecutiva, na final da Taça de Portugal de futebol feminino. A equipa minhota derrotou, em casa, o Benfica por 2-1, após prolongamento, na segunda mão das meias-finais (5-4 no agregado), e apurou-se para o duelo decisivo da prova rainha, onde vai encontrar o Braga, que deixou o Racing Power, campeão da II Divisão, pelo caminho.

Na Academia FC Famalicão, que teve lotação esgotada (750 espectadores), o encontro foi sempre muito bem disputado, mas apenas a formação encarnada criou situações de realce no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Cloé Lacasse fletiu da esquerda para o meio e, de meia distância, disparou com perigo. Já à passagem da meia hora do desafio, Anna Gasper, em posição privilegiada para finalizar, não conseguiu encontrar as coordenadas da baliza famalicense. Ainda antes do intervalo, após uma brilhante jogada individual de Andreia Norton - a médio foi deixando várias adversárias pelo caminho -, Ana Seiça viu a guardiã Aline Lima negar-lhe as intenções.

Na segunda parte, a partida continuou entusiasmante e, aos 57", a internacional brasileira Ana Vitória, na cobrança de um livre direto, acertou no travessão. A turma azul respondeu na mesma moeda, com Marie-Yasmine Alidou, aos 79 minutos, também de livre, a obrigar Katelin Talbert a fazer a defesa do jogo. Pouco depois, aos 85", na sequência de um canto batido por Carole Costa, Cloé Lacasse, que tinha ficado muito perto de marcar aos 81", cabeceou à barra.

Desta forma, com o nulo a prevalecer, foi necessário recorrer ao prolongamento para se encontrar o vencedor da eliminatória e, nesse período, o conjunto às ordens de Marco Ramos superiorizou-se: aos 96", depois de uma arrancada imparável pelo flanco esquerdo, Marie-Yasmine Alidou, que foi eleita a melhor jogadora da Liga BPI nos meses de fevereiro e março, atirou à trave e, na recarga, Sissi Ribeiro limitou-se a empurrar para o fundo das redes; volvidos seis minutos, Telma Pereira deu o melhor seguimento a um cruzamento de Letícia Almeida e, à entrada da área, fez o segundo.

Porém, o resultado não estava fechado e, aos 105", a recém-entrada Marta Cintra reduziu, com a assistência a pertencer a Cloé Lacasse. Ainda assim, o golo da camisola 8 foi insuficiente para o desejo das águias, que já não poderão conquistar o "quadriplete" do futebol português esta temporada.

Deste modo, na final do dia 27 de maio, que será disputada no Estádio Nacional do Jamor, vai haver um inédito dérbi do Minho.

Ficha de jogo:

Famalicão - 2*

Benfica - 1

*após prolongamento

Academia FC Famalicão

Árbitro: Ana Afonso (AF Porto)

Famalicão - Aline Lima; Babi, Laís Araújo, Raquel Infante (Gabriela Vinhas, 120") e Inês Maia; Letícia Almeida, Regina Pereira (Maria Leonor Miller, 83"), Marie-Yasmine Alidou e Mariana Couto (Vânia Duarte, INT); Sissi Ribeiro (Carolina Rocha, 111") e Mylena Freittas (Telma Pereira, 89")

Treinador: Marco Ramos

Benfica - Katelin Talbert; Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa e Lúcia Alves (Christy Ucheibe, 114"); Ana Vitória, Anna Gasper (Andreia Faria, 66"), Andreia Norton (Marta Cintra, 91") e Cloé Lacasse; Kika Nazareth e Jéssica Silva (Nycole Raysla, 91")

Treinadora: Filipa Patão

Golos: Sissi Ribeiro (96"), Telma Pereira (102") e Marta Cintra (105")

Cartões amarelos: Aline Lima (27"), Mariana Couto (34"), Letícia Almeida (48"), Laís Araújo (61"), Inês Maia (66"), Ana Seiça (78") e Andreia Norton (90+8")