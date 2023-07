Famalicão anuncia dois regressos à equipa feminina

De resto, arrancaram esta segunda-feira os trabalhos de pré-temporada

O Famalicão oficializou as contratações de Andrea Mirón, defesa espanhola de 32 anos e de Sara Monteiro, defesa de 25 anos. As duas atletas chegam do Damaiense e já haviam representado o emblema minhoto.

De resto, arrancaram esta segunda-feira os trabalhos de pré-temporada. O primeiro jogo oficial da época está marcado para dia 3 de setembro, frente ao Sporting a contar para as meias-finais da Supertaça.

