Faltam dois meses para o primeiro jogo de Portugal num Mundial feminino

A Seleção Nacional defronta os Países Baixos na jornada de estreia do Grupo E do Austrália / Nova Zelândia 2023.

Estamos a, precisamente, dois meses do primeiro jogo de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Depois do apuramento inédito para a nona edição da prova - a 22 de fevereiro deste ano, no Waikato Stadium, na cidade neozelandesa de Hamilton, a Seleção Nacional, atual 21ª classificada do ranking da FIFA, derrotou os Camarões, por 2-1, na final do play-off intercontinental de acesso -, a equipa das Quinas começará por medir forças, no dia 23 de julho, com os Países Baixos, vice-campeões mundiais, no Grupo E, seguindo-se os confrontos diante do Vietname, no dia 27, e frente aos Estados Unidos, que conquistaram o título mundial por quatro vezes - 1991, 1999, 2015 e 2019 -, a 1 de agosto.

A convocatória final do selecionador Francisco Neto para a fase final do Austrália / Nova Zelândia 2023, que se disputará de 20 de julho a 20 de agosto, será anunciada dentro de uma semana, a 30 de maio.