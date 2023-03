Ex-adjunto de Roberto Martínez dá nega à seleção feminina de França

Thierry Henry à conversa com Roberto Martínez, de costas

Presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que integra o comité que vai selecionar e contratar o novo selecionador, revelou que o antigo jogador Thierry Henry se sentiu "honrado", mas que recusou o cargo

A poucos meses do início do Mundial Feminino que se vai disputar na Austrália e na Nova Zelândia, a França continua à procura de novo selecionador e esta quinta-feira soube-se que Thierry Henry recusou o cargo.

"Thierry Henry pensou no assunto. Fiz-lhe a proposta pessoalmente, mas a resposta não foi positiva. Sentiu-se honrado, mas não será ele", afirmou Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon e membro do comité da federação que tem a tarefa de contratar um novo técnico.

Há cerca de uma semana Corinne Diacre foi demitida do comanda da seleção.

Henry, que foi adjunto de Roberto Martínez na seleção da Bélgica durante o Mundial do Catar, está agora sem clube, desde que o espanhol assumiu o comando de Portugal. Já se ofereceu para orientar a seleção masculina dos Estados Unidos.

O selecionador da Arábia Saudita, Hervé Renard, foi outro nome cogitado para render Corinne Diacre, mas tem contrato duradouro e não pode assumir. A selecionadora dos sub-20 de França, Sonia Haziraj, já se mostrou disponível para dar o salto.