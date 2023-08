"Estamos convencidos de que as pessoas vão acarinhar ainda mais a Seleção"

Declarações de Fernando Gomes, presidente da FPF, no Palácio de Belém, onde a Seleção portuguesa foi recebida pelo presidente da República depois da participação no Mundial'2023 feminino.

Participação no Mundial'2023: "É um enorme orgulho estar neste cerimónia a celebrar a participação da Seleção no Mundial. Como todos nós sabemos, foi a primeira participação de Portugal num Mundial feminino, mas que foi a primeira de muitas. Esta equipa habituou-nos a um percurso difícil e teve uma participação extraordinária. Foram três jogos extremamente bem conseguidos. Estivemos plenamente convencidos de que íamos conseguir. Não foi uma surpresa para mim, que acompanho a Seleção de perto. O comportamento da equipa não foi uma surpresa. Uma fiabilidade extrema, uma dedicação profunda, um amor à camisola, uma dedicação sem limites... Tudo fizeram para honrar Portugal. Infelizmente, e apesar de um grupo extremamente difícil, e num jogo épico que realizamos com os EUA, acabámos por não conseguir tornar o impossível em possível. Foi uma bola no poste... Mas seria uma conquista merecida. Quem esteve presente no estádio verificou que 43 mil pessoas, nos últimos 15 minutos, aclamaram Portugal, incentivado. Temos de estar orgulhosos do que fizemos. Este grupo soube honrar Portugal e o futebol português. Haverá muito mais conquistas e o futuro será risonho."

Promessa de continuar a aposta: "Em nome da Direção da FPF, digo que tudo iremos fazer para que sejam criadas condições para isso ser possível. Contamos com o apoio dos clubes, das associações distritais, dos nossos parceiros, com a consciência de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance para tornar a nossa presença marcante. Fizemos história, ganhámos um jogo, empatámos com as bicampeãs do mundo e um detalhe, uma bola no poste, fez com que regressássemos mais cedo a casa. O sentimento é de dever cumprido com os portugueses, que estiveram em frente à televisão a ver o desempenho superlativo desta equipa. A identidade e a comunhão com os portugueses é de assinalar. Estamos convencidos de que as pessoas vão acarinhar ainda mais a Seleção."

Agradecimento: "Um agradecimento muito grande a toda a equipa técnica. O futebol feminino tem dado passos significativos na sua promoção. Este futebol praticado por mulheres traz uma nova visão ao futebol, pelos valores que incute. Veio para ficar e vai evoluir. Vamos fazer de tudo para que mais meninas e raparigas pratiquem futebol em Portugal."