A médio, de 30 anos, representou a turma de Alvalade nas duas últimas épocas.

Brenda Pérez prolongou, esta segunda-feira, a ligação à equipa de futebol feminino do Sporting por duas temporadas, ou seja, até 2025.

Chegada à formação verde e branca em 2021, a médio espanhola, de 30 anos, realizou, até ao momento, 49 jogos pelas leoas, tendo apontado 19 golos.

Nas primeiras palavras após a assinatura do novo vínculo entre ambas as partes, a jogadora mostrou-se radiante. "Estou muito feliz por continuar aqui. Sendo sincera e falando com o coração, chegaram-me várias propostas durante as férias, mas, sempre que pensei nelas, pensei no Sporting e o sorriso e o entusiasmo mantiveram-se. Estou muito entusiasmada por poder continuar nesta grande instituição, por continuar a vestir esta camisola, por querer jogar na Liga dos Campeões com o Sporting e por ver que o projeto sofreu melhorias e que há entusiamo com o futebol feminino. Sinto o país e o clube como se fossem a minha casa. Todas as pessoas gostam de mim, desde as pessoas que trabalham aqui [no Sporting] até aos adeptos, e eu também gosto muito de todos. Sinto-me muito bem aqui e também valorizei isso na minha decisão", confessou.

Em Alvalade, a jogadora conquistou dois títulos: uma Taça de Portugal e uma Supertaça.