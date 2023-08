Espanha goleia Suíça e passa para os quartos de final do Mundial

Na fase seguinte vai encontrar o vencedor do Holanda-África do Sul

A Espanha venceu este sábado, a Suíça, por 5-1, e garantiu a passagem aos quartos de final do Mundial'23, onde irá defrontar o vencedor do Holanda-África do Sul ( que se vai disputar este domingo, 3 horas).

Aitana Bonmati abriu o marcador logo aos 5', sendo a igualdade reposta com um autogolo seis minutos depois por Laia Codina.

A formação espanhola resolveu este deslize e logo na primeira parte resolveu o encontro. Alba Redondo (17'), Bonmati (36'), que bisou, e Codina (45') marcaram. Na segunda parte Jenifer Hermoso, aos 70 minutos, fechou a contagem da goleada.