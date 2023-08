Equipa feminina do Sporting vence Deportivo da Corunha em Guimarães

No primeiro embate da pré-época, as leoas saíram a sorrir

A internacional portuguesa Cláudia Neto bisou para a formação orientada por Mariana Cabral.

A equipa de futebol feminino do Sporting derrotou, esta sexta-feira, o Deportivo da Corunha por 3-1, num jogo de preparação realizado em Guimarães.

A médio Cláudia Neto assinou um bis, enquanto Maísa Correia, extremo de 16 anos, fez o outro golo da turma de Alvalade.

Recorde-se que, para a nova temporada, as leoas já reforçaram o plantel com Fátima Pinto (ex-Alavés), Jacynta Gala (ex-Celtic), Gabriela Vinhas (ex-Famalicão), Olivia Smith (ex-The Pennsylvania State University) e Andrea Norheim (ex-HB Køge).

Os próximos desafios do conjunto liderado por Mariana Cabral são diante da Real Sociedad, da internacional portuguesa Andreia Jacinto, no dia 24, e frente ao Athletic de Bilbau, no dia 26, duas formações da primeira divisão espanhola.