Equipa feminina do Braga encerra Liga BPI na Pedreira com entrada gratuita

As guerreiras do Minho vão receber o Clube de Albergaria no próximo domingo.

O jogo entre as equipas femininas do Braga e do Clube de Albergaria, agendado para as 14h30 do próximo domingo, dia 21, e a contar para a 22ª e última jornada da Liga BPI, será realizado no Estádio Municipal de Braga, na Pedreira, com entrada gratuita para todos aqueles que quiserem assistir à partida.

As guerreiras do Minho voltarão, assim, a atuar no palco onde joga a equipa masculina, algo que já não acontece desde 12 de setembro de 2019, quando receberam o Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões. Aliás, tratar-se-á de uma estreia para a formação arsenalista no que a duelos do campeonato diz respeito.

Com esta iniciativa, o Braga pretende promover o futebol feminino e valorizar o trabalho desenvolvido pelo conjunto às ordens de Gonçalo Nunes ao longo da presente temporada, que terminará com a participação na final da Taça de Portugal, no dia 27 de maio, frente ao Famalicão, no Jamor.

Recorde-se que a turma minhota ainda está na luta pelo segundo lugar. Para essa possibilidade se concretizar, terá de vencer o encontro diante do clube de Albergaria-a-Velha e esperar que o Sporting saia derrotado na receção ao Länk Vilaverdense.