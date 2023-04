Equipa do Arsenal apanha susto na Alemanha: motor do avião incendeia-se

Após terem empatado 2-2 na visita ao Wolfsburgo, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina, a equipa do Arsenal passou por um episódio assustador quando se preparava para viajar de volta para Londres, com a viagem a ter ficado adiada.

Já depois de as jogadores a equipa técnica dos gunners ter embarcado no avião, que se preparava para descolar, ouviu-se um grande estrondo, com um dos motores a incendiar-se na pista.

De acordo com o jornal Daily Mail, a razão das chamas deveu-se a um pássaro, que terá entrado pelo motor esquerdo do Boeing 737. Todos os passageiros saíram do avião em segurança, com a equipa londrina a passar mais uma noite do que o esperado na cidade alemã.

A segunda mão da eliminatória com o Wolfsburgo está marcada para o dia 1 de maio, no estádio Emirates.