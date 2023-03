Empate entre Racing Power e Braga na luta por um lugar na final da Taça

Jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol feminino.

O Racing Power, da II Divisão feminina de futebol, e o Braga, da I Liga, empataram 0-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na Arrentela, e "adiaram" o apuramento para a final.

As duas equipas voltam a defrontar-se em 30 de abril, em Braga, para decidir qual delas estará no Jamor, em 27 de maio, mas terão de ser mais "acutilantes" no último terço do terreno, uma vez que, hoje, nem de grande penalidade conseguiram desfazer o "nulo" no marcador.

A ocasião soberana foi desperdiçada pelas bracarenses já nos descontos, por Ana Rute Rodrigues (90+1 minutos), que atirou ao lado da baliza de Mika Bihina, na conversão de um castigo máximo que punia um derrube de Rita Barreto a Carolina Mendes, já no interior da grande área.

Com selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, a assistir na bancada, o Sporting de Braga tentou ter mais posse de bola e o Racing Power privilegiou as transições, sem criarem, ambas as equipas, qualquer oportunidade de golo na primeira parte.

As minhotas nem sempre conseguiram aplicar a sua ideia de jogo, mas melhoraram na segunda parte, sem que isso se traduzisse, no entanto, em muito mais perigo para a baliza contrária. Laura Luís (60) ainda tentou alvejar a baliza de Mika Bihina, mas o remate saiu fraco e ao lado.

Já o Racing Power só conseguiu o seu primeiro "tiro" enquadrado aos 67 minutos, por Janaina Weimer, mas a bola foi na direção da guarda-redes Patrícia Morais. Apesar do futebol mais direto, a equipa da margem sul do Tejo também não conseguiu levar mais perigo à baliza minhota.

As duas equipas continuam, desta forma, sem sofrer golos na Taça de Portugal.

O Racing Power, líder 100% vitorioso da fase de subida da II Divisão, entrou na Taça de Portugal logo na segunda eliminatória e já superou adversários como o Rio Ave (8-0, em casa), o Torreense (1-0, casa), o Valadares Gaia (1-0, fora) e o Amora (3-0, casa), os últimos três da I Liga.

Já o Sporting de Braga, que entrou na terceira eliminatória, venceu o Futebol Benfica (4-0, fora), o Guia (4-0, fora) e o Clube Albergaria (1-0, fora).

Jogo no Campo da Boa Hora, na Arrentela.

Racing Power - Braga, 0-0.

Equipas:

- Racing Power: Mika Bihina, Annie Burke, Daiana Farias, Mayara Santos (Amanda Neves, 90+7), Rita Barreto, Dulce Quintana, Gabriela Tavares, Solange Carvalhas (Janaina Weimer, 63), Eveline Pereira, Rafaela Rufino (Maria João, 63) (Juliana Santos, 86) e Doly Wabeua.

(Suplentes: Nair Pina, Maria João, Janaina Weimer, Lara Perruca, Keisy Davitte, Matilde Fortes, Madalina Tatar, Juliana Santos e Amanda Neves).

Treinador: João Marques

- Braga: Patrícia Morais, Beatriz Rodrigues (Carolina Mendes,71), Leah Lewis, Marie Awona, Paige Almendariz, Dolores Silva (Tãnia Rodrigues, 71), Laura Casanovas (Nicole Nunes, 86), Ana Rute Rodrigues, Joline Amani (Peace Efih, 86), Laura Luís (Beatriz Fonseca, 62) e Caroline Kehrer.

(Suplentes: Luísa Pinheiro, Nicole Nunes, Vital Kats, Catarina Pereira, Tânia Rodrigues, Carolina Mendes, Beatriz Fonseca, Peace Efih e Ana Nogueira).

Treinador: Gonçalo Nunes.

Árbitro: Teresa Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marie Awona (23), Daiana Farias (45, 83), Mayara Santos (74) e Rita Barreto (90). Cartão vermelho para Daiana Farias (83, por acumulação).

Assistência: cerca de 300 espectadores.