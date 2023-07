Qualificação indicia que Portugal pode ir mais longe, diz o antigo selecionador José Augusto

José Augusto, antigo selecionador português feminino de futebol, disse este sábado que a qualificação de Portugal para o Mundial'2023 indicia que a seleção portuguesa pode ir mais longe na evolução que registou nos últimos anos.

"Já é muito bom e dá-nos indícios de que podem ir longe, sem dúvida absolutamente nenhuma", comentou o antigo treinador, de 86 anos, em declarações à agência Lusa.

Apreciador do futebol feminino que, lembrou várias vezes, contribuiu para implementar em Portugal, José Augusto mostrou-se, por outro lado, admirado com a evolução que as jogadoras portuguesas tiveram desde que deixou o cargo de selecionador, que ocupou entre 2004 e 2006.

"É totalmente diferente do meu tempo, sem dúvida nenhuma. Eu fico babado. São mulheres e têm realmente uma aptidão extraordinária a jogar futebol, a dominar a bola, levantar a cabeça, meter a bola comprida a colocar a defesa em perigo. É uma coisa extraordinária. Estas mulheres são extraordinárias", comentou o antigo jogador internacional português.

Por isso, José Augusto não tem dúvidas em afirmar que "a mulher vai tomar conta disto [futebol] nos próximos 20 anos".

"Estas nossas jogadoras, pelo que tenho apreciado, não vão ficar atrás de qualquer equipa, quer na Europa, quer nos outros países. Estão à altura de corresponder. Foi uma evolução muito grande e esta gente ainda vai chegar mais longe. Vão encher os campos", vaticinou.

A seleção portuguesa feminina de futebol estreia-se num Campeonato do Mundo no domingo, frente aos Países Baixos, seleção vice-campeã mundial, seguindo-se confrontos com o Vietname, a 27 de julho, e com os detentores do título, os Estados Unidos, a 1 de agosto.

O Mundial feminino de futebol de 2023, que se disputa na Nova Zelândia e na Austrália, começou na quinta-feira e decorre até 20 de agosto.