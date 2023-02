Declarações das jogadoras da Seleção portuguesa feminina, ao Canal 11, após a vitória sobre os Camarões, por 2-1, e consequente apuramento para o Mundial, pela primeira vez na história.

Carole Costa: "Este sonho é de muitas gerações. Lembro-me de jogar com a Edite, com a Carla Couto... Certamente que queriam estar aqui a festejar este momento connosco, mas devem estar em casa a fazê-lo. [sobre o penálti que deu a vitória] Senti a responsabilidade, sabia que o jogo estava quase a acabar e podia dar a vitória. Acabei por dar o meu melhor, a bola entrou. É o golo mais feliz da minha vida... é o dia mais feliz das nossas vidas. O Mundial, estamos lá!"

Inês Pereira: "Sabíamos que estávamos por cima, as oportunidades que demos foram erros nossos. Marcaram, mas sabíamos que a nossa capacidade e conexão iam sobressair. Felizmente conseguimos logo o penálti e a Carole, com classe e calma, marcou e foi a euforia total. Vamos voltar aqui em junho."

Tatiana Pinto: "Hoje ganhei tudo, estamos no Mundial e é o mais importante. Entrámos muito bem e podíamos ter resolvido na primeira parte. Sofremos por culpa própria, mas conseguimos e estou muito orgulhosa. É um sonho para todas as gerações que passaram e as que ainda sonham cá estar. Muito contentes por poder fazer parte desta história e mudar o futebol feminino português."

Patrícia Morais: "É um sonho. Aproveitar ao máximo e aproveitar este momento. Um dos patamares mais altos, continuar o nosso trajeto e festejar hoje e amanhã, sem parar."