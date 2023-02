Esta época, a internacional brasileira já participou, de forma direta, em 30 golos do Benfica.

Ana Vitória está a viver a temporada mais cintilante da carreira. A camisola 10 do Benfica tem sido uma das peças-chave do tabuleiro da treinadora Filipa Patão e, em 2022/23, já leva três dezenas de contribuições - 17 remates certeiros e 13 assistências - nos 28 jogos que disputou pelo emblema encarnado.

Se tivermos em conta que, até agora, as bicampeãs nacionais marcaram 128 golos, a médio ofensivo, que também pode desempenhar funções a partir do flanco direito, teve um impacto direto em mais de 23% desses tentos, ou seja, quase um quarto do total.

Os números da jogadora, de 22 anos, são estratosféricos e, no plantel benfiquista, apenas são superados por Cloé Lacasse: a avançado canadiana contabiliza 24 golos e oito assistências - 32 participações cruciais - em 30 partidas.

Neste momento, a internacional brasileira - que, na presente época, também já fez o gosto ao pé, por uma vez, pela seleção canarinha - lidera o ranking das futebolistas com mais assistências da Liga BPI, somando nove passes decisivos (dois diante do Marítimo, Amora e Clube de Albergaria e um frente ao Famalicão, Damaiense e Torreense).

Com uma influência desta magnitude, uma coisa é certa: é mais fácil chegar à Vitória quando a bola passa pelos pés de Ana.