Duas jogadoras do Benfica convocadas pelo Brasil para a Finalíssima

Selecionadora Pia Sundhage chamou Ana Vitória e Nycole Raysla para os jogos contra Inglaterra (Finalíssima), em Wembley, e para jogo contra a Alemanha em Nuremberga (amigável)

Pia Sundhage, selecionadora do Brasil, chamou duas jogadoras do Benfica para os dois próximos jogos que servem de preparação para o Mundial que se disputa no verão, na Austrália e na Nova Zelândia.

Assim, a centrocampista Ana Vitória e a atacante Nycole Raysla estão na lista para a Finalíssima que se vai disputar em Wembley, contra a Inglaterra, entre o vencedor da Copa América e do Europeu (dia 6 de abril).

Depois segue-se um amigável contra a Alemanha, vice-campeã europeia, no dia 11 de abril, em Nuremberga.