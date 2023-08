Donald Trump critica seleção dos EUA: "Nenhum país se comportou desta forma"

Redação com Lusa

Antigo presidente dos EUA arrasou a seleção feminina daquele país por ter sido eliminada pela Suécia nos quartos de final do Mundial, nas grandes penalidades, dizendo ser um reflexo da presidência de Joe Biden.

Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, arrasou a seleção feminina daquele país por ter sido eliminada de forma surpreendente pela Suécia nos quartos de final do Mundial'2023, após derrota nas grandes penalidades contra a Suécia (5-4).

Numa mensagem publicada na rede social "Truth", desenvolvida por uma empresa que detém, o antigo chefe máximo dos EUA criticou a atitude das jogadoras ao longo do torneio, dizendo ser um reflexo da presidência de Joe Biden.

"A "chocante e totalmente inesperada" derrota da seleção dos Estados Unidos contra a Suécia é totalmente representativa do que está a acontecer à nossa nação sob o comando do corrupto Joe Biden. Várias das nossas jogadoras foram abertamente hostis para a América. Nenhum outro país se comportou desta forma, nem de perto", começou por escrever.

"Belo remate, Megan. Os Estados Unidos vão para o inferno", completou, dirigindo-se à capitã da seleção, Megan Rapinoe, que falhou uma grande penalidade decisiva.

Pela primeira vez na história, os Estados Unidos vão falhar o pódio de um Campeonato do Mundo, tendo em conta que nas oito edições anteriores da competição foram campeões quatro vezes (1991, 1999, 2015 e 2019), finalistas vencidos em 2011 e ficaram na terceira posição em três ocasiões (1995, 2003 e 2007).

A Suécia, terceira colocada no último Mundial e finalista em 2003, segue para os quartos de final pela sétima vez e vai defrontar o Japão, que no sábado ultrapassou a Noruega, com um triunfo por 3-1.