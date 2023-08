Dolores Silva: "Foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível possível"

Declarações de Dolores Silva, jogadora da Seleção, na chegada da comitiva portuguesa ao Aeroporto de Lisboa, depois da participação no Mundial'2023 feminino.

Apoio: "É incrível sentir este apoio. Não era a data que queríamos chegar. Representámos todos os portugueses, todas as mulheres que esperavam estar neste patamar. Estamos muito orgulhosas do que fizemos. É o momento de desfrutar. A todos o nosso muito obrigada. Agora é andar para a frente".

Bola no poste no jogo frente aos EUA: "Custa recordar ainda. Foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível possível. Estou muito orgulhosa porque demonstrámos o que tudo isto representa. Uma aposta muito grande do nosso presidente. Esperemos que seja um abrir de um livro muito bonito".