Dolores Silva: "Entrámos em campo por todas as mulheres em Portugal"

Declarações de Dolores Silva, médio da Seleção portuguesa, após o empate 0-0 com os EUA, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial feminino. Portugal disse adeus à competição.

Como se sente o grupo? "É difícil expressar em palavras. Se havia alguém que não acreditava, nós não éramos esse alguém. Estou extremamente orgulhosa da equipa, de todo o trabalho e empenho. O nosso objetivo era chegar a este jogo a depender de nós para seguirmos em frente e conseguimos. O que fizemos hoje não é para qualquer equipa. Certamente que, lá em casa, as meninas que nos viram, todas as que um dia sonharam um dia estar aqui... Entrámos em campo por todas elas, por todas as mulheres em Portugal, para ser Portugal. Não posso estar mais orgulhosa da minha equipa, fica um sabor muito frustrante por aquilo que poderíamos ter feito."

O caminho é motivo de orgulho? "Muito, muito orgulho. Não dá para explicar o que sentimos, o que isto representa para nós, para todas as meninas que sonharam e lutaram muito. Somos Portugal e hoje mostrámos toda a maturidade e caráter. Só serve de inspiração para quem está em casa a ver-nos. Espero que olhem para as jogadoras de Portugal com mais respeito, com mais dignidade. O talento está lá. Quando se trabalha muito... Temos muita capacidade. Nunca desistam. Merecíamos muito mais."