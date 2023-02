Dolores Silva e o Mundial: "Chegar lá é um dos maiores objetivos das nossas vidas"

Declarações da capitã da Seleção Nacional de futebol feminino, que, esta quinta-feira, ruma à Nova Zelândia, onde, no dia 22, disputa a final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo deste ano, frente a Tailândia ou Camarões.

Declarações, em Conferência de Imprensa, de Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional de futebol feminino, que, esta quinta-feira, ruma à Nova Zelândia, onde, no dia 22, disputa a final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo deste ano, frente a Tailândia ou Camarões.

Sobre a viagem até à Nova Zelândia: "Partimos com muita alegria e felicidade por podermos estar a desfrutar deste momento maravilhoso com a Seleção Nacional. Lutámos muito para chegar ao play-off e vai ser uma longa viagem. No entanto, tenho a certeza de que cada uma de nós está mais do que motivada e mais do que feliz para representar Portugal ao mais alto nível. [Chegar ao Mundial] é um dos maiores objetivos das nossas vidas e nós queremos atingi-lo."

A importância do jogo: "Este é um momento de muitas gerações: da nossa, da passada e das futuras. O nosso foco é colocar Portugal na maior competição de todas, que é um Campeonato do Mundo. Vamos dar tudo por tudo para honrar e defender o nosso país da melhor maneira possível e sairmos da Nova Zelândia com o passaporte para, no verão, estarmos lá novamente."

O favoritismo da Seleção Nacional: "Vamos disputar um play-off difícil, sabendo que temos dois possíveis adversários, Tailândia ou Camarões. São seleções fortes, que também chegaram por mérito a esta fase e, por isso, estamos com os pés assentes na terra. Vai ser uma final, um jogo bastante competitivo e, desta forma, considero que é 50/50 de hipóteses para cada lado".

Proposta do SJPF acerca da igualdade de salários: "Com todo o respeito, neste momento, estamos focadas em representar a nossa Seleção. Esses são outros temas, outros assuntos. Continuamos a lutar pelos nossos direitos, mas, agora, estamos com o jogo do play-off na cabeça."

Calendário apertado: "Nós queremos jogar e, quanto mais jogarmos, mais preparadas estamos para os desafios. A nível nacional, nos clubes, tivemos um mês repleto de jogos, a competir à quarta e ao domingo. Nós, enquanto jogadoras, queremos competitividade. Cada uma de nós tem dado o máximo, diariamente, para chegar a esta fase na melhor forma possível. Estou confiante de que vamos chegar fisicamente e, sobretudo, mentalmente motivadas ao play-off."

