Do futsal ao Jamor: o belo golo de Telma Pereira que apurou o Famalicão

O conjunto minhoto está, pela segunda época seguida, na final da Taça de Portugal de futebol feminino.

O Famalicão apurou-se, este domingo, dia 30 de abril, pela segunda temporada consecutiva, para a final da Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer o Benfica, por 2-1, após prolongamento, na segunda mão das meias-finais (no primeiro duelo entre as duas equipas, disputado no Seixal, tinha-se registado um empate a três bolas).

A heroína do jogo acabou por ser Telma Filipa Mota Pereira, que apontou o segundo golo do conjunto minhoto. Lançada aos 89 minutos pelo técnico Marco Ramos - entrou para o lugar de Mylena Freittas -, a criativa, de 22 anos, foi crucial aos 102": após um cruzamento de Letícia Almeida, a extremo acolheu a bola com o pé direito, tirou Ana Seiça do caminho com o esquerdo e, à entrada da área, disparou ao ângulo superior direito da baliza de Katelin Talbert, não dando qualquer hipótese de defesa à guardiã norte-americana (ver o momento no vídeo abaixo).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Canal 11 (@canal_11)

Com formação no futsal - passagens pelo Nun´Álvares/IESFafe e Vermoim -, a atleta, natural de Fafe, ingressou no futebol apenas em 2020/21, vestindo a camisola do Gil Vicente. Na última época, mudou-se para o "Vila Nova" e, agora, pela segunda vez, irá disputar o embate decisivo da prova rainha, que está marcado para 27 de maio, no Estádio Nacional do Jamor (o oponente será o Braga).

Em 2018, Telma Pereira capitaneou a Seleção feminina sub-19 de futsal até à conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude (na altura, Portugal bateu o Japão, por 4-1, na final realizada em Buenos Aires, capital da Argentina).