Disse que Neymar fica três minutos no chão e recusa desculpas: "Mantenho o comentário"

Sophie Kleinherne, internacional alemã, recusou pedir desculpas ou arrepender-se após comentário sobre o jogador do PSG

A defesa e internacional alemã Sophie Kleinherne havia afirmado não conhecer nenhuma jogadora como Neymar, "que fique no chão dois ou três minutos".

Esta quinta-feira, em conferência de Imprensa no Mundial feminino, afirmou não se tratar de uma crítica ao jogador do PSG e internacional brasileiro, pelo que considera não ter de pedir desculpas ou arrepender-se devido ao comentário.

"Eu tinha alguma expectativa, mas não esperava que esse comentário se tornasse tão viral no Brasil. Acho que na Alemanha soou diferente, porque todos que me conhecem sabem o que eu quis dizer com esse comentário, e que não foi crítica absolutamente nenhuma ao Neymar. Todos nós sabemos o que o Neymar representa para o Brasil e, portanto, o comentário foi interpretado por lá de uma maneira um pouco diferente. Mas, como eu disse, mantenho o meu comentário e não é algo pelo qual eu precise de justificar-me ou pedir desculpas", afirmou.