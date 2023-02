Diana Silva prolonga vínculo contratual com o Sporting até 2025

A internacional portuguesa, de 27 anos, está a cumprir a segunda passagem pela formação de Alvalade.

Diana Silva renovou, esta segunda-feira, o seu contrato com Sporting até 2025.

A avançado, de 27 anos, que, na presente temporada, já apontou 13 golos com a camisola verde e branca, está a cumprir a segunda passagem pela formação de Alvalade: representou as leoas de 2016 a 2020, saiu para o Aston Villa em 2020/21 - a sua primeira e, até agora, única experiência internacional - e regressou na última época.

"Estou muito feliz. Esta história já tem alguns anos e eu sinto que pertenço a esta casa. Cresci com o Sporting, fiz parte do projeto inicial e, para mim, o Sporting é um clube muito especial, que quero que seja sempre muito competitivo e que dispute sempre todas as competições até ao fim e também é isso que me faz querer continuar. Sinto-me muito orgulhosa e feliz com o meu percurso no Sporting. Renovar é sinónimo de continuar a trabalhar, dar tudo pelo clube e continuar motivada para dar mais títulos ao Sporting", disse a internacional portuguesa, após ter prolongado a ligação ao conjunto leonino.