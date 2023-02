Depois de uma longa viagem, Seleção feminina já aterrou na Nova Zelândia

O segundo grupo da comitiva portuguesa, que é liderada por Francisco Neto, chegou, há instantes, ao Aeroporto Internacional de Auckland.

A Seleção Nacional de futebol feminino já está na Nova Zelândia, país onde vai disputar a final do play-off intercontinental de acesso ao Mundial deste ano.

Depois de uma viagem com duração superior a 24 horas e que teve escala no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o segundo grupo da comitiva portuguesa, que é liderada pelo selecionador Francisco Neto e que conta, neste momento, com 20 jogadoras - as restantes cinco convocadas irão juntar-se aos trabalhos mais tarde, após os compromissos dos respetivos clubes -, chegou, há instantes, ao Aeroporto Internacional de Auckland (o primeiro tinha chegado mais cedo).

Recorde-se que, a 22 de fevereiro, na cidade de Hamilton, a equipa das Quinas, 22ª classificada no ranking da FIFA, vai defrontar Tailândia ou Camarões no encontro decisivo de apuramento para o Campeonato do Mundo, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Antes desse duelo, Portugal realizará um jogo de preparação, no mesmo local, contra a Nova Zelândia, no dia 17.

Relembrar ainda que o fuso horário neozelandês é de +13 em comparação com o de Portugal Continental e, desta forma, as futebolistas precisarão de fazer uma adaptação fisiológica nos primeiros dias. Este sábado, às 19 horas locais (06 horas em Portugal Continental), a formação lusa realiza o primeiro treino.