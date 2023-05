Decisão tomada: Mapi León, uma das figuras da Espanha, não vai ao Mundial feminino

Mapi León participou no Campeonato da Europa do ano passado, que se disputou em Inglaterra

A presença de Alexia ​​​​​​​Putellas, melhor futebolista do mundo em 2021 e 2022, no certame intercontinental também está rodeada de incertezas.

A menos de dois meses do pontapé de saída da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto, o ambiente em torno da seleção da Espanha, uma das principais candidatas à conquista do troféu, continua envolto em polémica.

Mapi León, um dos elementos mais preponderantes da "La Roja", revelou, em entrevista ao programa "Tu diràs", da RAC1, que não vai participar no certame intercontinental. "A partir de hoje, não contem comigo para o Mundial. Aquilo que mais me entristece é que vou ter mesmo de perder algo em que merecia estar e em que podia dar o meu contributo. É uma pena", confessou.

Natural de Saragoça, a defesa do Barcelona, de 27 anos, que atuou nos Europeus de 2017 e 2022 e no Mundial de 2019, foi uma das 15 jogadoras que, no passado mês de setembro, enviou uma carta à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) a pedir para não ser convocada até que fossem feitas algumas mudanças no seio da seleção, incluindo no comando técnico. De acordo com a atleta, até ao momento, nada aconteceu. "Não é uma decisão que tomo de ânimo leve, mas é algo que tenho de decidir e a minha decisão é clara. Tenho a minha forma de viver e possuo valores. Não posso regressar se a situação não mudar. Tem de haver alterações. Não estou a dizer que não as estão a fazer, mas não as vejo", explicou.

A pouco tempo da convocatória final do selecionador Jorge Vilda, outra das dúvidas recai em Alexia Putellas. A melhor futebolista do mundo em 2021 e 2022, que recentemente recuperou de uma lesão prolongada, ainda não esclareceu se está ou não disponível para ser chamada.

Resta ainda saber se alguma das outras 14 jogadoras que assinaram o documento - Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi, Ona Batlle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Nerea Eizagirre e Amaiur Sarriegi - poderá regressar às escolhas após quase um ano de ausência.

Na fase final do Campeonato do Mundo, a Espanha está inserida no Grupo C, juntamente com Japão, Costa Rica e Zâmbia.