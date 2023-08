Decidiu o Mundial e chora a morte do pai: "Sem saber, tinha a minha estrela antes do jogo começar"

Olga Carmona marcou o golo que deu a vitória (1-0) à Espanha na final do Mundial, frente a Inglaterra

A heroína da final do Mundial feminino, Olga Carmona, que deu o triunfo (1-0) à Espanha na final do Mundial, frente a Inglaterra, jogou o encontro sem saber que o pai tinha falecido. Soube-se da morte após o jogo e, ainda na noite de domingo, a jogadora recorreu às redes sociais para reagir ao sucedido e deixar uma emocionante mensagem de despedida.

"E, sem saber, tinha a minha estrela antes do jogo começar. Sei que me deste força para conseguir algo único. Sei que me viste esta noite e que estás orgulhoso de mim. Descansa em paz, papá", escreveu a jogadora, 23 anos, do Real Madrid.