Hervé Renard comanda, atualmente, a seleção francesa feminina e tem já uma vasta experiência no futebol, quando nem ponderou fazer carreira na modalidade. Além de ter conquistado duas vezes a CAN, conseguiu um triunfo histórico que levou ao feriado na Arábia Saudita. Tudo isto antes de ter passado pelas limpezas e pela recolha do lixo.

Tem como imagem de marca a camisa branca e foi muitas vezes comparado a Nikolaj Coster Waldau, ator que deu a vida à personagem Jamie Lannister, na série "Guerra dos Tronos". Hervé Renard jogou sempre em clubes modestos franceses e ponderou não seguir carreira no futebol mas acabou por conseguir vingar e muito. O agora treinador foi defesa e teve uma passagem discreta pela Ligue 1. Percebeu que ser jogador não seria o caminho mas nunca deixou os relvados, vestindo a camisola de clubes mais modestos, juntando o futebol a outro emprego: limpezas e recolha do lixo.

"Levantava-me às 2h30 da manhã, acabava ao meio-dia, partia às 17h para Draguignan para o treino e voltava a casa às 21h30. Foi o meu ritmo de vida durante oito anos", contou em entrevista à BBC África. Deixou de jogar em 1998 para treinar o Draguignan, clube pelo qual jogava. Em 2002, a vida mudou depois de Claude Le Roy, treinador que também fez carreira no futebol africano, o ter convidado para adjunto na China. Hervé aceitou mas a passagem foi curta, tendo logo depois ter tido outra aventura no futebol inglês. Assumiu o comando técnico do Cambridge United, no quarto escalão do futebol inglês, e apesar de também não ter ficado muito tempo, os métodos surpreenderam.

Leia também Benfica Cotação do plantel do Benfica subiu 223 milhões de euros Nas contas feitas pelo site "Transfer Room", a equipa encarnada valia 227 milhões de euros no início de 2022/23 e terminou o ano com um valor de mercado de 450 M€

Depois do Cambridge, Renard voltou a França para treinar o Cherbourg mas, em 2008, recebeu uma nova chamada de Claude Le Roy, desta vez para trabalhar na seleção do Gana. O francês depressa se apaixonou pelo futebol africano e, depois do Gana, teve uma passagem pela Zâmbia, sucedeu a Manuel José como selecionador de Angola em maio de 2010 - de onde saiu meses depois por divergências por causa do contrato - passou por Argélia e regressou à Zâmbia em 2012 para conseguir a proeza de levar a equipa à primeira e única conquista da CAN, conquista que repetiria três anos mais tarde, pelo Costa do Marfim. Depois, tentou o regresso a França - orientou Sochaux e o Lille, em 2013 - mas não foi feliz. Voltou a África, para orientar Marrocos, por quem conseguiu chegar ao Mundial 2018 e, chegou a defrontar Portugal.

Leia também Vídeos Um outro ângulo do golo de Messi na estreia pelo Inter Miami Lionel Messi teve uma estreia de sonho ao serviço do Inter Miami, tendo dado o triunfo (2-1) à equipa norte-americana sobre os mexicanos do Cruz Azul, aos 94 minutos da partida, de livre direto. Veja um outro ângulo do golo, partilhado pelo clube. [Vídeo/Twitter Inter Miami]

Em 2019, depois de levar Marrocos aos oitavos de final da CAN, Renard voltou a deixar África. Assumiu a Arábia Saudita. No Mundial 2022, conseguiu outra proeza: vencer a Argentina, que se viria a sagrar campeã Mundial. Um triunfo histórico, que levou a que fosse declarado feriado. Agora, está ao comando da seleção francesa de futebol feminino, depois de ter apresentado a demissão à federação saudita. As gaulesas estreiam-se na competição da Austrália e Nova Zelândia este domingo, diante da Jamaica, às 11 da manhã.