Cristiano Ronaldo felicita Seleção feminina: "Parabéns por este apuramento histórico"

O internacional português recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de congratulação.

Cristiano Ronaldo já felicitou a Seleção Nacional de futebol feminino pela qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo do presente ano.

O internacional português, que soma 118 golos em 196 internacionalizações A, publicou uma storie no Instagram com a seguinte mensagem: "Parabéns por este apuramento histórico! Vamos!".