"Conseguimos que ficassem no chão e fizessem substituições para queimar"

Declarações de Francisco Neto, selecionador nacional, em conferência de imprensa, no final do encontro com os Países Baixos (1-0), referente à primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino

Reação: "Vamos sempre achar que podíamos ter reagido logo após sofrermos o primeiro golo, mas penso que até entrámos bem, equilibrados, e que fomos muito equilibrados defensivamente durante todo o encontro, nas duas estruturas apresentadas."

Comparação com o jogo do Europeu: "No jogo do Euro'2022, elas tiveram muito mais oportunidades, jogaram muito mais no último terço e tiveram muito mais tempo a bola, mas reconheço que, na primeira parte, tivemos muitas dificuldades em ter a bola, esse foi o grande aspeto em que não estivemos bem."

Bola parada: "Voltámos a sofrer um golo de bola parada, mas em outras jogadas de bola parada fomos competentes, ganhámos a primeira bola. É um aspeto que temos vindo a trabalhar muito desde o Europeu, mas não estamos no patamar onde queremos estar."

Adversário mais experiente: "Não podemos esquecer, também, quem está do outro lado, que já jogou finais, é muito experiente e teve mérito. Isso só valoriza o que conseguiram fazer. As jogadoras tiveram uma coragem e um caráter muito grandes."

Estratégia do adversário: "Face a uma equipa que é vice-campeã do Mundo, conseguimos, na segunda parte, que elas quisessem quebrar o ritmo, ficar no chão e fazer substituições para queimar tempo, porque Portugal estava a ser superior."