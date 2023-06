Concilia futebol com bodyboard e agora estreou-se na Seleção de Portugal

Letícia Cruzeiro foi campeã de bodyboard e vai estrear-se na seleção sub-18 de Portugal.

Letícia Cruzeiro integrou pela primeira vez as convocatórias da seleção sub-18. Aos 16 anos, a guarda-redes do Rio Ave, que no último fim de semana ganhou o campeonato de bodyboard, disputado em Leça da Palmeira, foi também chamada à equipa principal dos vila-condenses.

Aos 16 anos, Letícia Cruzeiro é um caso de raridade no futebol feminino. Há quatro anos a representar o Rio Ave, a guarda-redes que faz parte do plantel sub-19, estreou-se em convocatórias da seleção sub-18, ela que também chegou a ser chamada à equipa principal dos vila-condenses, sendo a segunda mais nova do clube a dar o salto para seniores, só superada por Gaby.

"Senti-me super feliz, pois todo o esforço que fiz desde que voltei em pleno ao futebol, há sensivelmente quatro anos, foi recompensado. No início da época tinha como objetivos chegar aos seniores e à seleção e consegui concretizá-los, fruto do trabalho, em conjunto com o treinador de guarda-redes e equipa técnica. Este é só o início da minha caminhada", destacou Letícia, que além do futebol, pratica bodyboard desde os 11 anos e sempre que tem oportunidade, participa em campeonatos, a nível nacional, europeu e mundial. No último fim de semana, a jovem venceu uma prova disputada em Leça da Palmeira.

"Neste momento a minha prioridade é o futebol, mas sempre que posso pratico bodyboard, pois é também uma das minhas paixões", sublinhou, agradecendo também ao irmão mais velho, por lhe ter aberto as portas do futebol. "Foi com ele que comecei todo o meu trajeto de guarda-redes. Só depois é que comecei a jogar inter freguesias, até chegar ao Rio Ave", salientou.