"Competiram à imagem da mulher portuguesa: valente, que não tem medo de nada "

Em conferência de imprensa, Francisco Neto destacou a bravura das navegadoras diante das bicampeãs mundiais, vincando que foi dos melhores dos últimos tempos.

Se Portugal merecia ganhar: "Claro que sim. Foi um jogo muito equilibrado e tivemos uma bola ao poste aos 90 minutos. Portugal queria ter ganho o jogo mas infelizmente não conseguiu. E vamos para casa".

Substituições e entrada da Telma Encarnação: "É uma Telma que está a crescer, dá-nos coisas muito boas mas também retira outras, como todas as outras jogadoras. Estávamos a jogar bem, a ter as nossas oportunidades, sabíamos que o ataque à profundidade era essencial e por isso a opção da Jéssica e da Diana e sabíamos que o momento da Telma teria de ser muito específico porque por outro lado temos de ser equilibrados na parte defensiva e na forma de estar no jogo porque nada nos valia não ter essas oportunidades. Sentimos que o que ela podia aportar era naqueles momentos, o jogo tem estas características à imagem do que foi com os Países Baixos. Sabíamos que ela podia aportar algo diferente e foi a partir desse momento que começámos a abrir o jogo e a ter mais transições e por algum motivo o será. Estivemos sempre a disputar o jogo, foi um jogo de pormenores e o pormenor acabou por não cair para nós".

Impacto do resultado: "Não temos bem a noção do que se está a passar em Portugal, sentimos muito o apoio mas quero crer que, depois de ver este jogo, quem o viu só tem de estar orgulhoso. A partir deste momento as pessoas em Portugal vão rever-se na atitude destas jogadoras. independentemente do resultado, Competiram bravamente e pressionaram sem medo, à imagem da mulher portuguesa: valente, que não tem medo de nada e que quando tem as oportunidades encara-as. Para quem não andava desperto para a qualidade da seleção, foi uma afirmação internacional".

Apuramento: "Cada uma joga o que a outra equipa deixa. Os EUA são uma grande equipa, têm um grande treinador, que tem feito um grande trabalho. Hoje tivemos um grande Portugal, que jogou muito bem, foi muito forte. Alguns momentos do jogo foram difíceis mas Portugal defrontou das melhores equipas do Mundo. Não é a primeira vez que Portugal joga assim mas foi das melhores exibições que já fez".

Estratégia de Portugal: "A diferença no jogo seria se Portugal conseguiria ter a bola, que íamos sofrer quando não a tivéssemos. Estivemos mais uma médio no centro e que a ideia passava por ter a bola na zona mais central. Infelizmente não ganhámos e não estou feliz com isso. Foi o melhor jogo de Portugal neste Mundial, quando a Ana rematou achei que tivesse sido golo. Acreditei memo que a bola ia entrar.

O que disse às jogadoras: "Disse às jogadoras que estava muito orgulhoso. Vi confiança e crença de sermos a primeira equipa a eliminar os EUA numa fase de grupos mas infelizmente vamos para casa amanhã. Um momento especial? A primeira vez que ouvimos o nosso hino deste Mundial e o primeiro no Europeu, diante da Espanha".