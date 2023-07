Comentário gera críticas: "A maternidade não lhe tirou os instintos competitivos"

Um comentador foi alvo de muitas críticas depois de ter feito um apontamento de cariz sexista em relação a uma médio da seleção australiana, que venceu a Irlanda no seu jogo de estreia no Mundial feminino.

A Austrália, que juntamente com a Nova Zelândia é a anfritriã do Mundial feminino, arrancou a prova com o pé direito, ao vencer na quinta-feira a Irlanda por 1-0. No entanto, o jogo também ficou marcado por um comentário sexista e que resultou numa chuva de críticas nas redes sociais.

Durante a partida, David Basheer, comentador do canal "Seven", proferiu um comentário sobre Katrina Gorry, elogiando a competitividade da médio australiana ao mesmo tempo em que mencionou uma gravidez que sucedeu há quase dois anos, numa ligação sem nexo e que causou imediatamente polémica.

"A maternidade não lhe tirou os instintos competitivos, isso é certo", comentou, depois de a jogadora ter vencido um duelo individual.

A frase foi rapidamente arrasada nas redes sociais por vários utilizadores, que elogiaram a forma física da médio. "Não sei se este comentador alguma vez conheceu uma mãe... São as pessoas mais instintivamente competitivas do mundo", reagiu, por exemplo, Dan Ilic, comediante australiano, no Twitter.

A filha de Katrina Gorry nasceu em agosto de 2021, com a jogadora australiana a ter referido recentemente que se sente na melhor forma da sua vida, elogiando o efeito que a gravidez teve no seu corpo.

"Sinto que o meu corpo está em melhor forma do que alguma vez esteve. Depois de ter dado à luz, é como se o meu corpo tivesse reiniciado do zero. Os pequenos problemas que eu tinha antes de ela nascer desapareceram e nunca mais voltaram. É muito bom ver o quanto isto renovou todo o meu corpo", revelou, numa entrevista ao jornal The Guardian, em jeito de antevisão ao Mundial feminino.