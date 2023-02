Com cinco ausências, Seleção portuguesa fez o primeiro treino na Nova Zelândia

Redação com Lusa

Seleção portuguesa feminina efetuou primeiro treino na Nova Zelândia ainda com ausências.

A seleção portuguesa feminina de futebol realizou este sábado o primeiro treino em Hamilton, na Nova Zelândia, onde se encontra a preparar o play-off intercontinental de acesso ao Mundial de 2023, ainda com algumas ausências.

A seleção lusa, liderada por Francisco Neto, realizou o primeiro treino no Complexo Desportivo de Gower Park, ainda sem contar com Tatiana Pinto, Inês Pereira, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Fátima Pinto, que se juntarão mais tarde à comitiva, devido a compromissos nos respetivos clubes.

Portugal vai defrontar o vencedor do duelo Camarões-Tailândia em 22 de fevereiro, na cidade neozelandesa de Hamilton, às 19:30 locais (06:30 em Lisboa), tendo ainda previsto um jogo particular frente à Nova Zelândia, no dia 17, às 19:00 locais (06:00).

As lusas procuram atingir a primeira participação num Campeonato do Mundo feminino, tendo para isso de ultrapassar um derradeiro obstáculo neste play-off intercontinental.