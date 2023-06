Cloé Lacasse é a transferência mais cara de sempre do futebol feminino português

O JOGO sabe que o Benfica arrecadou o maior encaixe financeiro em Portugal na venda de uma jogadora.

O Benfica oficializou, este domingo, a saída de Cloé Lacasse. De acordo com as informações que O JOGO apurou - e apesar de ainda não se saber qual o próximo destino da internacional canadiana -, esta foi a transferência mais cara da história do futebol feminino português, permitindo o maior encaixe financeiro de sempre a um clube nacional na venda de uma atleta.

Melhor jogadora e melhor marcadora da última edição da Liga BPI, a avançado, que completa 30 anos a 7 de julho, teve uma passagem muito bem-sucedida pela Luz. Nas quatro temporadas em que representou o emblema encarnado, Cloé assinou 102 golos em 131 partidas, tendo conquistado oito títulos: três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças.