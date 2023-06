Cloé Lacasse, do Benfica, tem várias propostas em cima da mesa

O JOGO sabe que a internacional canadiana ainda não decidiu o rumo que dará à carreira.

O futuro futebolístico de Cloé Lacasse, melhor jogadora e melhor marcadora da última edição da Liga BPI, está envolto em incerteza.

De acordo com as informações que O JOGO apurou, existem, nesta altura, várias opções para a avançado do Benfica prosseguir a carreira. No entanto, a atleta, de 29 anos, ainda não tomou qualquer decisão.

Na presente temporada, a extremo-esquerdo, que também pode desempenhar papéis mais centrais na frente de ataque, assinou 35 golos e fez 18 assistências - 53 contribuições diretas - nos 43 encontros que disputou pelas águias, tendo sido uma peça fulcral no "triplete" que a equipa encarnada, orientada por Filipa Patão, conquistou: campeonato, Taça da Liga e Supertaça.

Com 18 internacionalizações A pelo Canadá, a futebolista está entre as 25 convocadas da selecionadora Bev Priestman para a nona edição do Mundial feminino - a lista final terá de ser reduzida a 23 elementos. Caso se confirme a presença da criativa goleadora no Campeonato do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia - cenário praticamente certo -, Cloé poderá continuar a exibir toda a sua classe na maior montra de todas.