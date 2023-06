Christy Ucheibe, do Benfica, entre as eleitas da Nigéria para o Mundial feminino

A jogadora, de 22 anos, integra a lista final do selecionador ​​​​​​​Randy Waldrum.

Christy Ucheibe, futebolista do Benfica, foi chamada pelo técnico Randy Waldrum para representar a Nigéria no Campeonato do Mundo, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

A médio, que também pode desempenhar a função de defesa central, renovou, recentemente, contrato com o clube da Luz até 2026 e, agora, prepara-se para disputar a segunda fase final de uma grande competição de seleções, depois de, no ano passado, ter estado presente no CAN (Campeonato Africano das Nações).

No Mundial, a turma africana está inserida no Grupo B, juntamente com a anfitriã Austrália, o Canadá - de Cloé Lacasse, do Benfica, Marie-Yasmine Alidou, do Famalicão, e Lysianne Proulx, do Torreense - e a República da Irlanda.