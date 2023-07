Chegar e treinar: o primeiro dia da Seleção feminina na Nova Zelândia

Portugal cumpriu o primeiro treino em Auckland, onde chegou pelas 10h15 locais, depois de uma longa viagem desde Lisboa.

A Seleção Nacional feminina cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino em solo neozelandês, poucas horas depois de uma desgastante viagem de mais de um dia inteiro desde Lisboa, com escala no Dubai.

Num dos relvados do Saint Kentigern College, em Auckland, as comandadas de Francisco Neto cumpriram um treino aberto de cerca de uma hora, durante a qual o técnico luso foi desculpando alguns incidências, atribuindo-as ao jet leg.

Depois de uma conversa no centro do relvado, pelas 15h30 locais, com algum frio e um vento muito desagradável, as três guarda-redes foram fazer trabalho específico, separando-se das jogadoras de campo.

Passados alguns minutos, as futebolistas lusas estiveram a treinar jogadas ofensivas, já com as guarda-redes integradas e com Francisco Neto a pedir boas finalizações e golos.

Das 23 eleitos para disputar o Mundial'2023, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, Fátima Pinto e Sílvia Rebelo treinaram à parte, bem como Kika Nazareth, que se lesionado no penúltimo jogo de preparação, em Inglaterra (0-0, em 1 de julho).

"Estamos ansiosas para que comece o Mundial. Temos no grupo a campeã e a vice-campeã mundial, mas, se chegarmos ao fim de cada jogo com o sentimento de que demos tudo, certamente que deixaremos os portugueses orgulhosos", disse Ana Borges, à chegada.

A comitiva lusa deixou a capital portuguesa pelas 21h15 de segunda-feira e, depois de um voo de quase oito horas, chegou às 8h00 locais ao Dubai, onde fez escala rumo a Auckland.

Devido a problemas logísticos, o avião rumo à Nova Zelândia saiu, depois, com cerca de uma hora de atraso, pelas 11h00 locais.

Seguiram-se, então, mais de 15 horas de viagem até Auckland, onde a formação das Quinas tem instalado o sue quartel general na primeira fase do Mundial de 2023, no qual será estreante.

A Seleção Nacional feminina vai disputar pela primeira vez o Mundial, tendo sido sorteada no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, os País Baixos, vices, e o também estreante Vietname.

O onze de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de 11 dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 19h30 locais (08h30 em Portugal Continental).

