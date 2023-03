Champions feminina: Wolfsburgo elimina PSG e carimba o passaporte para as "meias"

Agora, as campeãs alemãs terão de superar o Arsenal para marcar presença na final da prova suprema de clubes do Velho Continente.

Wolfsburgo e Paris Saint-Germain empataram a uma bola, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino. Desta forma, o conjunto alemão segue para as meias-finais da competição, uma vez que, no primeiro duelo, disputado na capital francesa, venceu por 0-1, com Dominique Janssen a marcar na conversão de um penálti.

Na Volkswagen Arena, a equipa da casa abriu o ativo aos 20 minutos, pela inevitável Alexandra Popp: a experiente avançado germânica, que foi eleita a melhor jogadora em campo, recebeu um passe da compatriota Felicitas Rauch e, de primeira, à entrada da área, rematou com o pé esquerdo, apontando um belíssimo golo, o primeiro da conta pessoal nesta edição da prova.

No entanto, à passagem da meia hora de jogo, a lateral Sakina Karchaoui cruzou da esquerda e Kadidiatou Diani fez uso da cabeça para restabelecer a igualdade. Ainda antes do descanso, a atacante, de 27 anos, lesionou-se e teve de ser substituída ao intervalo, entrando Amalie Vangsgaard para o seu lugar.

No segundo tempo, as duas formações criaram várias situações flagrantes para fazer mexer o placard, mas o resultado não sofreu mais alterações. Com este desfecho, as campeãs alemãs vão defrontar o Arsenal nas "meias".