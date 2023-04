Champions feminina: Wolfsburgo e Arsenal deixam tudo em aberto no acesso à final

As duas equipas empataram na primeira mão das meias-finais da prova suprema de clubes do Velho Continente.

Wolfsburgo e Arsenal empataram a duas bolas, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Com 22 617 espectadores nas bancadas da Volkswagen Arena, a formação alemã, a jogar em casa, chegou a estar a vencer por 2-0, fruto dos golos de Ewa Pajor (19") e Sveindís Jónsdóttir (24"). No entanto, Rafaelle (45") e Stina Blackstenius (69") conseguiram restabelecer a igualdade para as gunners.

Os dois conjuntos voltam a medir forças no próximo dia 1 de maio, no Emirates Stadium, em Londres, para decidir quem segue para a final da prova suprema de clubes do Velho Continente. Recorde-se que o Wolfsburgo conquistou o título europeu em duas ocasiões (2012/13 e 2013/14), enquanto o Arsenal levantou o troféu por uma vez (2006/07).