Champions feminina: PSG derrotado em Paris pelo Wolfsburgo

As campeãs alemãs partem em vantagem para a segunda mão dos quartos de final da prova europeia.

No último jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, o Paris Saint-Germain perdeu, por 0-1, na receção ao Wolfsburgo.

Com a presença do internacional brasileiro Marquinhos nas bancadas do Parque dos Príncipes, a vitória da formação visitante foi alcançada aos 62 minutos, através de uma grande penalidade que levou à expulsão de Elisa De Almeida: a central francesa jogou a bola com a mão dentro da área e a árbitra Rebecca Welch, alertada pelo VAR, foi ver as imagens, assinalou penálti e, por acumulação de amarelos, deu vermelho à jogadora da turma parisiense; na conversão do castigo máximo, a neerlandesa Dominique Janssen - eleita a melhor em campo - enganou a experiente guardiã Sarah Bouhaddi, oferecendo o triunfo à equipa comandada por Tommy Stroot.

A segunda mão da eliminatória disputa-se na próxima semana, dia 30, em casa das atuais campeãs alemãs.