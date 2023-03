Champions feminina: Chelsea vence em casa do campeão Lyon

Fotografia: Twitter do Chelsea FC

Com um golo de belo efeito, Guro Reiten deixou as blues mais perto das "meias"

A equipa londrina levou a melhor na primeira mão dos ​​​​​​​quartos de final da prova europeia.

O Chelsea foi ao reduto do Lyon triunfar por 0-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.

No Groupama Stadium - palco onde atua a equipa masculina -, em Décines-Charpieu, a internacional norueguesa Guro Reiten, que foi eleita a melhor em campo, assinou, aos 28 minutos, o único golo do encontro, após uma jogada magistral de Erin Cuthbert, que culminou com a assistência da avançado escocesa.

Lauren James, aos 33", para as visitantes, e Delphine Cascarino, à passagem da hora de jogo, para as anfitriãs, atuais campeãs em título, ainda acertaram no poste, mas o resultado não sofreu mais alterações.

A segunda mão disputa-se na próxima semana, dia 30, em Londres.