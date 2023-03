Champions feminina: Chelsea elimina Lyon e marca encontro com o Barcelona nas "meias"

Após um duelo épico e emotivo, a formação londrina foi mais eficaz no desempate por grandes penalidades e deixou o campeão europeu pelo caminho.

O Chelsea foi a última equipa a apurar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino. Depois de, na semana passada, ter vencido em França, na primeira mão dos quartos de final - 0-1, com golo de Guro Reiten -, o conjunto orientado por Emma Hayes perdeu por 1-2 com o Lyon, após prolongamento, mas acabou por levar a melhor no desempate por grandes penalidades (4-3), assegurando a presença entre as quatro formações supremas do Velho Continente.

Em Stamford Bridge, as visitantes apenas conseguiram igualar a eliminatória na segunda parte do desafio: aos 77 minutos, a internacional norte-americana Lindsey Horan cruzou do lado direito e Vanessa Gilles apareceu, de forma oportuna, ao primeiro poste para empurrar para o fundo das redes de Ann-Katrin Berger.

Foi, então, necessário recorrer a tempo extra e, aí, as campeãs europeias fizeram o segundo. À passagem dos 110", a médio alemã Sara Däbritz deu o destino perfeito a um cruzamento de Ada Hegerberg e, com um remate cruzado, de pé esquerdo, assinou o 0-2.

No entanto, o jogo não estava fechado e, aos 120+8", Maren Mjelde, na transformação de um castigo máximo, levou o juízo final para os penáltis. Da marca dos 11 metros, a turma londrina mostrou maior competência e carimbou o passaporte para as "meias", onde irá medir forças com o Barcelona, tricampeão espanhol e vice-campeão europeu.