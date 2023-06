Champions feminina: Benfica já conhece adversário nas meias-finais da Ronda 1

Na época que agora finda, as águias chegaram, pela segunda vez consecutiva, à fase de grupos da Liga dos Campeões

Caso ultrapassem o Cliftonville, as tricampeãs nacionais vão medir forças com BIIK-Shymkent ou Riga na final.

O Benfica terá pela frente o Cliftonville, da Irlanda do Norte, nas meias-finais do Grupo 6 da Ronda 1 de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

No sorteio desta sexta-feira, realizado em Nyon, na Suíça, a equipa às ordens de Filipa Patão, tricampeã nacional, ficou também a saber que, caso vença essa eliminatória, disputada a uma só mão (6 de setembro), medirá forças com BIIK-Shymkent, do Cazaquistão, ou Riga, da Letónia, na final (9 de setembro).

Se triunfarem nessas duas partidas, as encarnadas terão de ultrapassar a Ronda 2 para alcançar a fase de grupos da prova suprema de clubes do Velho Continente. Nessa fase, a turma da Luz defrontará apenas um adversário, mas a duas mãos, ou seja, em casa e fora.

Recorde-se que, na temporada que agora finda, as águias conseguiram chegar, pela segunda vez consecutiva, à fase de grupos da Champions - ficaram inseridas no Grupo D, juntamente com Barcelona, atual campeão em título, Bayern Munique e Rosengard.