Champions feminina: Barcelona triunfa no Olímpico e espreita "meias"

O vice-campeão europeu superiorizou-se à Roma na capital italiana.

O Barcelona foi ao terreno da Roma vencer por 0-1, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino.

No Estádio Olímpico, na capital italiana, Salma Paralluelo, de 19 anos, decidiu o encontro aos 34 minutos, o que lhe valeu o galardão de melhor jogadora em campo: a jovem extremo, que soma quatro internacionalizações A pela seleção da Espanha, recebeu a bola da compatriota Patri Guijarro e, com um belíssimo remate de pé esquerdo, à entrada da área, deu o triunfo às vice-campeãs europeias e estreou-se a marcar na prova continental.

Num encontro muito bem disputado, com elevada intensidade do início ao fim, as duas formações criaram inúmeras situações flagrantes para marcar, mas as guardiãs Camelia Ceasar e Sandra Paños exibiram-se a alto nível entre os postes e adiaram a decisão da eliminatória para a segunda mão, que se jogará na próxima semana, dia 29, na Cidade Condal.