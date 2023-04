Champions feminina: Barcelona triunfa em Londres e fica mais perto da final

Um golaço de Caroline Graham Hansen foi suficiente para derrotar o Chelsea.

O Barcelona foi a Stamford Bridge bater o Chelsea por 0-1, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Na reedição da final da época 2020/21 - em Gotemburgo, a formação culé conquistou o primeiro e, até agora, único título europeu da sua história, ao vencer por 0-4 -, a equipa orientada por Jonatan Giráldez colocou-se em vantagem logo aos quatro minutos: após receber um passe de Geyse, Caroline Graham Hansen fletiu do flanco direito para o corredor central e, à entrada da área, com um disparo colocadíssimo de pé esquerdo, atirou a contar, num golo bastante parecido àquele que a internacional norueguesa apontou há uma semana, diante do Atlético de Madrid, para a liga espanhola.

O conjunto londrino foi, então, atrás do prejuízo e, à passagem dos 25", Guro Reiten introduziu a bola na baliza adversária. No entanto, o lance foi invalidado por posição irregular de Sam Kerr no desenrolar da jogada. Volvidos quatro minutos, Guro Reiten apareceu novamente em ação: a número 11 das blues contornou a guardiã Sandra Paños e rematou; porém, pelo caminho, o esférico encontrou Lucy Bronze, que salvou a turma blaugrana de sofrer o empate.

Até ao intervalo, as arrancadas de Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo ainda criaram calafrios junto da baliza de Ann-Katrin Berger, mas o resultado não se alterou.

Com o futebolista Reece James a acompanhar a irmã, Lauren James, desde as bancadas, o jogo baixou de intensidade na segunda parte e as oportunidades claras para marcar escassearam. A exceção foi um cabeceamento de Marta Torrejón, aos 82 minutos, que levou a bola a embater no poste.

No próximo dia 27, em Camp Nou, Barcelona e Chelsea voltam a medir forças para decidir quem segue para a final da prova suprema de clubes do Velho Continente.