Champions feminina: Barcelona na final pela terceira época seguida

A turma ​​​​​​​blaugrana empatou com o Chelsea em Camp Nou, mas beneficiou do triunfo que conseguiu em Londres para assegurar o bilhete para Eindhoven.

O Barcelona é o primeiro finalista da Liga dos Campeões de futebol feminino da presente temporada. A equipa catalã empatou com o Chelsea, em Camp Nou (1-1), mas beneficiou da vitória que conseguiu em Stamford Bridge, no passado sábado (0-1), para carimbar o passaporte para a cidade neerlandesa de Eindhoven, que vai acolher o duelo decisivo da prova suprema de clubes do Velho Continente.

Com 72 262 espectadores nas bancadas do anfiteatro culé, a turma blaugrana, que contou com o regresso de Alexia Putellas - a melhor futebolista do mundo nos últimos dois anos foi suplente não utilizada -, colocou-se em vantagem à passagem dos 63 minutos, quando a internacional norueguesa Caroline Graham Hansen, que já tinha marcado o golo do triunfo em Londres, deu o melhor destino a uma assistência açucarada de Aitana Bonmatí.

Aos 67", após uma primeira tentativa de Sam Kerr que a guardiã Sandra Paños conseguiu travar, Guro Reiten restabeleceu a igualdade de pé esquerdo, que acabou por ser insuficiente para o desejo das blues.

Pela terceira época consecutiva - quarta na história -, o Barça está na final da Champions feminina, competição que conquistou em 2020/21. Agora, a formação orientada por Jonatan Giráldez fica à espera de Arsenal ou Wolfsburgo (no primeiro duelo entre os dois conjuntos, registou-se um empate, a duas bolas, na Alemanha).