Champions feminina: Barcelona goleia Roma em Camp Nou e segue para as "meias"

Pela quinta temporada consecutiva, a formação da Cidade Condal está entre as quatro melhores equipas do futebol europeu.

O Barcelona recebeu e venceu a Roma por 5-1, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino. Depois de ter triunfado na capital italiana na semana passada - 0-1, com golo de Salma Paralluelo -, as catalãs voltaram a superiorizar-se e carimbaram o passaporte para as meias-finais da prova suprema de clubes do Velho Continente.

Com 54 667 espectadores nas bancadas do Camp Nou, incluindo Alexia Putellas, Clàudia Pina e Mariona Caldentey, futebolistas do conjunto da casa, só foram precisos 11 minutos para as culés abrirem o ativo: servida por Asisat Oshoala, a internacional sueca Fridolina Rolfö disparou, de pé direito, para o fundo das redes de Camelia Ceasar.

Aos 33", Mapi León, com um remate absolutamente espetacular, de fora da área, dilatou a vantagem da formação às ordens de Jonatan Giráldez e, em cima do intervalo, Fridolina Rolfö, assistida por Caroline Graham Hansen, bisou no encontro, deixando o resultado em 3-0.

Nos instantes iniciais da etapa complementar, Asisat Oshoala deu o melhor seguimento a um passe de Aitana Bonmatí e aumentou a contagem. As tricampeãs espanholas e vice-campeãs europeias estavam imparáveis e, à passagem dos 53 minutos, Patri Guijarro também escreveu o seu nome na lista das marcadoras, após um canto cobrado pela norueguesa Caroline Graham Hansen, que bisou no capítulo das assistências.

Aos 58", numa saída rápida, a turma romana apontou o tento de honra, por intermédio de Annamaria Serturini, que bateu a experiente guardiã Sandra Paños.

Desta forma, o Barça, que irá medir forças com o campeão Lyon ou com o Chelsea nas "meias", está, pela quinta temporada consecutiva, entre as quatro melhores equipas do futebol feminino europeu.